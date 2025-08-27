Singh Tarot Rashifal 27 August 2025: नौकरी में वेतन वृद्धि प्राप्त हो सकती है, सुखद बदलाव आ सकता है

सिंह (Leo):-

Cards:-The Fool

कार्यशैली की नवीनता और विचार लोगों को बहुत प्रभावित करते है.आपको एक नई परियोजना को पूरा करने का कार्य दिया जा सकता है.परियोजना थोड़ी जटिल है.और उसे समय सीमा में पूरा करना आसान काम नही है.आपके उच्च अधिकारी आपकी कार्य कुशलता के कायल है.इसलिए इसकी जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है.इस परियोजना के सफलतापूर्वक संपन्न होने से आपके कार्य स्थल को और अधिक अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी.आपने भी इस परियोजना को एक चुनौती समझकर पूरा करने पर कार्य शुरू कर दिया है.आपकी संतुष्टि और संयम आपके कार्य को और अधिक सफल बनाते है.आपकी सदा लोगों की सहायता करने की प्रवृत्ति आपको अपने कार्य स्थल पर लोकप्रिय बनाए हुए है.कैसी भी समस्या हो,आप उसका समाधान ढूंढने में मदद जरूर करते है.कई बार आप बिना सोचे समझे जोखिम भरे कार्य को हाथ में ले लेते है.थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी तरह के नुकसान में न पड़ जाए.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है.रात में वाहन सावधानी से चलाएं.चढ़ाई पर चढ़ते उतरते समय कदमों को संभालकर रखें.

आर्थिक स्थिति: किसी लॉटरी या पुरस्कार से काफी धनराशि अचानक से प्राप्त हो सकती है.पिता से वसीयत में हिस्सा प्राप्त हो सकता है.नौकरी में वेतन वृद्धि प्राप्त हो सकती है.

रिश्ते : किसी नए रिश्ते की शुरुआत जीवन में सुखद बदलाव ला सकती है.परिवार में किसी की तबियत बिगड़ सकती है.परिवार में किसी बच्चे को लेकर चिंता बनी रहेगी.

सलाह : व्यवहार में अहंकार और क्रोध को बढ़ावा न दें.दोनों ही सामने वाले को आपके प्रति गलत धारणा बनाने को मजबूर कर सकती है.



---- समाप्त ----