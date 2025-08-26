Singh Tarot Rashifal 26 August 2025: सिंह राशि वाले कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ेंगे, पैसों का लेनदेन न करें

सिंह (Leo):-

Cards:- King of Cups

किसी योजना के अपेक्षानुसार सफलता प्राप्त ना होने से असंतुष्टि हो सकती हैं. हो सकता हैं, कि कुछ सहयोगियों के कामचोरी पूर्ण व्यवहार के चलते ये परिणाम प्राप्त हुआ हो. इस परिणाम को बेहतर बनाना अब आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है. समय अनुकूल है. अभी की गई थोड़ी सी भी मेहनत आगे अच्छा प्रतिफल लेकर आ सकती हैं. भविष्य की योजनाओं पर पुनःविचार करें. उनके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के बाद ही उन्हें क्रियान्वित करें. कुछ करने का जोश आपके कार्य को शुरू तो आसानी से कर देता है. पर आगे आने वाली कठिन परिस्थितियों में आपके उत्साह को खत्म भी कर सकता हैं. इस स्वभाव में सुधार करने की आवश्यकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह कार्यों को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं. अत्यधिक क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए. किसी से विवाद करने का प्रयास ना करें. छोटा सा विवाद बढ़कर बड़ा कानूनी रूप ले सकता हैं.

स्वास्थ्य : हाथ पैरों में अकड़न की समस्या हो सकती हैं. किसी अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लीजिए. खानपान में परहेज रखना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास कर रहे है. किसी को पैसा उधार देने से पहले सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए.

रिश्ते: परिवार को बांधकर रखने का प्रयास के सफल रह सकते हैं. किसी भी स्थिति में अपने प्रिय का साथ नहीं छोड़ने का प्रयास करेंगे.

