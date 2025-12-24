Singh Tarot Rashifal 24 December 2025: बार बार गलतियां न करें, खुद पर निर्भर रहें

सिंह (Leo):

Cards: The Chariot

कहीं दूर यात्रा पर जा सकते है.इस समय जीवन में शांति और सुकून लाने की आवश्यकता महसूस कर सकते है.गलत बात का समर्थन न करें.चाहे सामने वाला आपका करीबी क्यों न हो.दूसरों को कार्यों के लिए खुद पर निर्भर न होने दें.सामने वाले की मदद कार्य को पूरा करने में कर सकते है.पर कोशिश करें कि उसको हर काम में आपकी मदद की जरूरत न पड़ें.



कुछ लोगों के साथ रिश्ते में तनाव हो सकता है.बार बार गलतियां न करें.पुरानी गलतियों से सबक लें.नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं.हो सकता हैं, कि किसी कार्य में बड़े लाभ के साथ कुछ जोखिम भी शामिल हो.ऐसी स्थिति में सावधानी से कार्य करें.नए लोगों से मित्रता हो सकती है.



पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी.अच्छे अवसर जल्द ही प्राप्त हो सकते है.जीवनसाथी के साथ उसके परिवार के मांगलिक कार्य में शामिल होंगे.कुछ लोग ईर्ष्यावश आपके खिलाफ कुछ गलत बातें कार्य क्षेत्र में फैला सकते है.इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया न दें.सामने वाले की गलत मंशा आपके शांत रहने से बिगड़ सकती है.शांति से स्थिति में परिवर्तन आता देखें.

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं.स्वास्थ्य रहने के लिए व्यायाम जरूरी है.

आर्थिक स्थिति: कुछ लोगों के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो सकता है.

रिश्ते: पिता के साथ व्यवसाय की संभावनाओं को साझा कर सकते है.

---- समाप्त ----