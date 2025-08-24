scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 24 August 2025: सिंह राशि वालों को नहीं मिलेगा उधार दिया पैसा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 24 August 2025: आगे बढ़ना ही सभी परेशानियों का हल है. काफी नकारात्मकता आपके चारों तरफ आ रही है. उसे बाहर निकलने का प्रयास करें. थोड़ी सी मेहनत आगे अच्छे परिणामों तक ले जा सकती हैं.

leo horoscope
सिंह (Leo):-

Cards:- Nine of wands

आपका धीरज खत्म हो रहा है. किसी नए कार्य की शुरुआत करने की हिम्मत अभी आप नहीं जुटा पा रहे हैं . पूर्व में कुछ ऐसे हादसे आपके साथ हुए हैं. जिनको अभी आप भूल नहीं पाए हैं. आप अपने लक्ष्य के कुछ ही कदम दूर हैं . इस वक्त हार मानना आपकी सारी मेहनत को खराब कर देगा. आप सफलता के काफी करीब हैं . अपनी हिम्मत जुटाकर सभी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े. लोगों के साथ एक सीमा में रिश्ते बनाकर रखें. किसी को भी आपको कुछ भी अनाप-शनाप बोलने का मौका ना दें. अगर सामने वाला अपशब्दों का प्रयोग आपसे बातचीत करते समय कर रहा है. तो उससे थोड़ा दूर रहें. अपने अतीत से थोड़ा परेशान है. चाह कर भी पीछे कदम हटाना आपके लिए सही नहीं होगा. आगे बढ़ना ही सभी परेशानियों का हल है. काफी नकारात्मकता आपके चारों तरफ आ रही है. उसे बाहर निकलने का प्रयास करें. थोड़ी सी मेहनत आगे अच्छे परिणामों तक ले जा सकती हैं.

स्वास्थ्य : बचपन की कोई बीमारी दोबारा उभर सकती हैं. मानसिक तनाव कार्य क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न कर सकता हैं.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक रूप से समय ज्यादा अच्छा नहीं है. उधार दिया हुआ पैसा अभी वापस मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हैं. आगे से किसी के साथ पैसे पैसा लेनदेन सोच समझकर करें.

रिश्ते : प्रेम संबंध में किसी मित्र के कारण गलतफहमी हो सकती हैं. इसके चलते रिश्ते में खटास आ सकती हैं.

 

 

