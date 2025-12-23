scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 23 December 2025: धन की बचत करें, दूसरों के मामलों में न पड़ें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 23 December 2025: प्रिय से विवाह के लिए परिजनों की सहमति लेंगे. सामने वाले व्यक्ति की तरफ से सहमति आने की प्रतीक्षा कर सकते है. धन की बचत करें.

सिंह (Leo):-
Cards:-Queen of Pentacles
इस समय शांत और तनाव-रहित रहें.  व्यवहार में परिवर्तन लाएं. लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें. खासकर महिला मित्रों या सहकर्मियों के साथ. खाली समय में अपने शौक पूरे कर सकते है. धन कमाने के नए विचार पर परिजनों से बात कर सकते है. पैसों की फिजूलखर्ची न करें. कार्यों की सफलता से संतुष्ट नहीं हो रहे है. तो सभी कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करें. अपनी कमियों को समझें. अपने अहम को लेकर दूसरों से न विवाद करें. इससे आपका ही नुकसान होगा. बेवजह दूसरों के मामलों में न पड़ें. कार्यों को लेकर धैर्य और संयम बनाए रखें. 

लंबे समय बाद किसी मित्र से मुलाकात सुखद रहेगी. कुछ समय ईश्वर भक्ति को निकल सकते है. किसी के साथ विवाद होने से बचना चाहिए. पुराने न्यायिक मामलों में फैसला आपके पक्ष में हो सकता हैं. व्यवसाय को लेकर मित्र से सलाह मशवरा कर सकते है. प्रिय से विवाह के लिए परिजनों की सहमति लेंगे. सामने वाले व्यक्ति की तरफ से सहमति आने की प्रतीक्षा कर सकते है. 

स्वास्थ्य: खानपान में थोड़ी सावधानी बरतें.  मीठे और ठंडी चीजों के सेवन में परहेज करें. 

आर्थिक स्थिति: घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा. धन की बचत करें. 

रिश्ते: वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होंगी.  घर का माहौल खुशनुमा होगा. 

