Singh Tarot Rashifal 23 August 2025: सिंह राशि वालों को मिल सकता है बड़ा अवसर, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

सिंह (Leo):-

Cards:- The Chariot

किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. ये यात्रा कार्य क्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होगी. अपने विचारों मे चल रहे द्वंद को संतुलित करने का प्रयास करें. किसी की कड़वी बातें आपके मन में नकारात्मकता ला सकती हैं. सामने वाला आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकता हैं. किसी के भी विचारों को स्वयं पर हावी न होने दें. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी ने पूर्व में आपको किसी कार्य के लिए किसी यात्रा पर भेजा था. इस कार्य की सफलता ने उन सब लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं. जिन्होंने आपको उच्च अधिकारियों के सामने आरोपी साबित करने की कोशिश की थी. आपके उच्च अधिकारी का आप पर विश्वास आपने कायम रखा हैं. जल्द ही किसी बड़े अवसर की प्राप्ति की सूचना मिल सकती हैं. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी हो सकता हैं. जिससे थोड़ी परेशानी अनुभव कर रहे है. पर ये सब कुछ अस्थाई हैं. जल्द ही सब कुछ पहले से बेहतर होने लगेगा.

स्वास्थ्य:खानपान में कुछ गलत आने के कारण अपच की समस्या हो सकती हैं. जिससे पेट में काफी दर्द रह सकता है.

आर्थिक स्थिति: परिवार में संपत्ति का बंटवारा सभी को काफी कुछ दे रहा हैं. अपनी धनराशि को किसी सही जगह निवेश की योजना है.

रिश्ते: परिवार के किसी के विवाह की तैयारियां कर सकते है. सभी लोग इस समय काफी उत्साहित नजर आ सकते हैं.

