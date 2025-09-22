scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 22 September 2025: सिंह राशि वालों को उच्च अधिकारों का मिल सकता है साथ, न करें ये एक गलती

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 22 September 2025: अपनी वर्तमान स्थिति से काफी परेशान हो चुके हैं. थोड़ा धैर्य और संयम रखिए.  कई बार बुरे वक्त के बाद आया हुआ अच्छा वक्त आपके सभी परेशानियों को खुशियों में परिवर्तित कर देता है.

सिंह (Leo):-
Cards:- Five of pentacles 

जल्द ही किसी आर्थिक संकट से गुजर सकते हैं. इस स्थिति से बचने के लिए अभी से आपको अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए. कार्य क्षेत्र में कोई आपके ऊपर पैसों की गड़बड़ी संबंधी आरोप लगा सकता हैं. जिसके चलते आपको काफी अपमान सहन करना पड़ रहा है. हालांकि आप जानते हैं, कि सामने वाले ने अपनी किसी गलती को छुपाने के लिए आप पर ये आरोप लगाया है. लेकिन अभी आप उसका खंडन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पा रहे हैं. इस कारण आप अपने उच्च अधिकारियों से कुछ समय की मोहलत मांग कर अपनी बेगुनाही साबित करने का प्रयास करेंगे. प्रिय के साथ आपके रिश्ते में काफी गलतफहमियां पैदा हो रही है.  सामने वाला अभी आपसे कोई बहुत बड़ी बात छिपाता आया है. और अब वह बात किसी अन्य के माध्यम से आपको पता चलने से दोनों के रिश्ते के बीच खटास आ गई हैं. अपनी वर्तमान स्थिति से काफी परेशान हो चुके हैं. थोड़ा धैर्य और संयम रखिए.  कई बार बुरे वक्त के बाद आया हुआ अच्छा वक्त आपके सभी परेशानियों को खुशियों में परिवर्तित कर देता है इस समय किसी भी ऐसी कार्य को ना करें जो आगे चलकर आपके लिए परेशानी बन जाए. अपने ईश्वर पर अपना विश्वास और मजबूत बनाएं.  और अपने कार्यों को यथावत करते रहे स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगी. 

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के मुंह में छाले बढ़ते ही जा रहे हैं. इस बात को चिकित्सक ने गंभीरता से लेने को कहा है.  हो सकता हैं, कि कुछ जरूरी जांच करवाना पड़ जाए. 

आर्थिक स्थिति: किसी से लिया गया उधार समय पर वापस देने की स्थिति नहीं बन पा रही है. जिसके चलते सामने वाले से कुछ और समय की मोहलत मांग सकते हैं. 

रिश्ते: परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए समझौते की बात रखी जा सकती हैं. 

