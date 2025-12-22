Singh Tarot Rashifal 22 December 2025: नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, सेहत का रखेंगे ध्यान

सिंह (Leo):-

Cards:- Seven of wands

कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी से अनबन हो सकती है. इससे काम की एकाग्रता भंग हो सकती है. काफी समय से लंबित घरेलू कार्यों को पूरा करेंगे. कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति हो सकती है. इससे मन उत्साहित होगा. कुछ संदेशों को घुमाकर सामने लाया जा सकता है. ऐसी स्थिति में बुद्धिमता का उपयोग करेंगे. कार्यों में हो रही गड़बड़ी सुधार सकते है. प्रिय के साथ कहीं दूर जा सकते है. किसी स्थिति में दुविधा के लिए किसी बड़े से सलाह ली जा सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण विचलित कर सकता है.

और पढ़ें

नई परियोजना पर कार्य करने से विदेश यात्रा का मौका प्राप्त हो सकता है. बढ़ती हुई जिम्मेदारियां मानसिक तनाव दे सकती है. कार्य की अधिकता के चलते परिवार के साथ समय व्यतीत न कर पाना परिजनों की नाराजगी बढ़ाएगा. जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें. अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर ना हो. सामने वाले के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें. कोई ऐसा कार्य न करें,जो परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएं. मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं. कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. अपनी योजनाओं को परिवार के साथ साझा करेंगे. किसी नए कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते है.



स्वास्थ्य: पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्थान परिवर्तन की सलाह पर विचार करेंगे.

आर्थिक स्थिति: जल्द ही आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकेंगे. मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी करेंगे.

Advertisement

रिश्ते:लंबे समय बाद संतान प्राप्ति हो सकती है.

---- समाप्त ----