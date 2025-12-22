scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 22 December 2025: नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, सेहत का रखेंगे ध्यान

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 22 December 2025: कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. अपनी योजनाओं को परिवार के साथ साझा करेंगे.  किसी नए कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते है. 

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Seven of wands
कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी से अनबन हो सकती है. इससे काम की एकाग्रता भंग हो सकती है. काफी समय से लंबित घरेलू कार्यों को पूरा करेंगे. कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति हो सकती है. इससे मन उत्साहित होगा. कुछ संदेशों को घुमाकर सामने लाया जा सकता है.  ऐसी स्थिति में बुद्धिमता का उपयोग करेंगे. कार्यों में हो रही गड़बड़ी सुधार सकते है. प्रिय के साथ कहीं दूर जा सकते है. किसी स्थिति में दुविधा के लिए किसी बड़े से सलाह ली जा सकती है.  नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण विचलित कर सकता है.  

नई परियोजना पर कार्य करने से विदेश यात्रा का मौका प्राप्त हो सकता है. बढ़ती हुई जिम्मेदारियां मानसिक तनाव दे सकती है.  कार्य की अधिकता के चलते परिवार के साथ समय व्यतीत न कर पाना परिजनों की नाराजगी बढ़ाएगा. जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें. अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर ना हो.  सामने वाले के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें. कोई ऐसा कार्य न करें,जो परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएं. मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं.  कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. अपनी योजनाओं को परिवार के साथ साझा करेंगे.  किसी नए कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते है. 


स्वास्थ्य: पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्थान परिवर्तन की सलाह पर विचार करेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

धैर्य बनाए रखें, उच्च अधिकारी प्रभावित हो सकते है
घमंड न करें,  अपने खर्चों पर निगाह रखें
पदोन्नति मिल सकती है, जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती है
सकारात्मक वातावरण बनाएंगे, पिकनिक पर जा सकते हैं
ज्यादा चिंता न करें, आर्थिक परेशानी होगी दूर

आर्थिक स्थिति: जल्द ही आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त हो सकेंगे. मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी करेंगे. 

Advertisement

रिश्ते:लंबे समय बाद संतान प्राप्ति हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement