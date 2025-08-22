Singh Tarot Rashifal 22 August 2025: सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, लेनदेन में रखें सावधानी

सिंह (Leo):-

Cards:- Queen of Pentacles

काफी समय से पैसों को लेकर चली आ रही मंदी से परेशान होकर किसी मित्र से मुलाकात कर सकते हैं. दोनों मिलकर किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की कोशिश करने की योजना बना सकते हैं. आपकी सोच विचार में काफी दृढ़ता है. आप जिस नए कार्य को शुरू करने जा रहे हैं. इस कार्य में काफी कठिनाइयों और मुश्किलें आएंगी. अपने सहयोगियों के साथ कार्य में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं. ससुराल पक्ष से व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती हैं. किसी प्रभावशाली महिला का सहयोग आगे बढ़ाने में काफी सहायता देगा. समय पर अपनों का साथ प्राप्त हो सकता है. जल्द ही नौकरी में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होने वाले हैं. पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं. व्यवसाय में किसी महिला के साथ साझेदारी कर सकते हैं. सामने वाला दृढ़ निश्चय वाला और संयमी है. उनके अनुभव व्यवसाय को आगे बढ़ाने में अच्छा मार्गदर्शन देगा.

स्वास्थ्य : लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है. गर्भवती महिलाएं समय समय पर चिकित्सक से परामर्श लेती रहे. जरा से भी लापरवाही गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: चार पहिया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं. किसी नए दफ्तर खोल को सकते हैं. उधार लेनदेन में सावधानी रखें.

रिश्ते : स्वभाव में आए अहंकार और क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करें. बिना कारण सामने वालों से उलझना बंद करें.

---- समाप्त ----