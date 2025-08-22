scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 22 August 2025: सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, लेनदेन में रखें सावधानी

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 22 August 2025: आप जिस नए कार्य को शुरू करने जा रहे हैं. इस कार्य में काफी कठिनाइयों और मुश्किलें आएंगी. पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Queen of Pentacles 

काफी समय से पैसों को लेकर चली आ रही मंदी से परेशान होकर किसी मित्र से मुलाकात कर सकते हैं. दोनों मिलकर किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की कोशिश करने की योजना बना सकते हैं. आपकी सोच विचार में काफी दृढ़ता है. आप जिस नए कार्य को शुरू करने जा रहे हैं. इस कार्य में काफी कठिनाइयों और मुश्किलें आएंगी. अपने सहयोगियों के साथ  कार्य में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं.  ससुराल पक्ष से व्यवसाय के लिए  आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती हैं. किसी प्रभावशाली महिला का सहयोग आगे बढ़ाने में काफी सहायता देगा. समय पर अपनों का साथ प्राप्त हो सकता है.  जल्द ही नौकरी में पदोन्नति के अवसर  प्राप्त होने वाले हैं. पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं. व्यवसाय  में किसी महिला के साथ साझेदारी कर सकते हैं. सामने वाला दृढ़ निश्चय वाला और संयमी है.  उनके अनुभव व्यवसाय को आगे बढ़ाने में अच्छा मार्गदर्शन देगा. 

Advertisement

स्वास्थ्य : लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है. गर्भवती महिलाएं समय समय पर चिकित्सक से परामर्श लेती रहे. जरा से भी लापरवाही गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, सेहत का रखें ख्याल 
मिथुन राशि वालों को मिलेंगे नई नौकरी के अवसर, वेतन में हो सकती है वृद्धि  
वृषभ वालों के कार्यों में आ सकती है रुकावट, जानें कैसा रहेगा आज का दिन  
मेष वालों के कार्यक्षेत्र में बनेंगे नए सहयोगी, न करें ये एक गलती 
मीन वालों का अध्यात्म को तरफ होगा रुझान, यात्रा का बन रहा है योग 

आर्थिक स्थिति: चार पहिया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं. किसी नए दफ्तर खोल को सकते हैं.  उधार लेनदेन में सावधानी रखें. 

रिश्ते : स्वभाव में आए अहंकार और क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करें. बिना कारण सामने वालों से उलझना बंद करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement