Singh Tarot Rashifal 21 August 2025: सिंह राशि वालों को मिल सकती है पदोन्नति, आर्थिक स्थिति होगी अच्छी

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 21 August 2025: अपनी भावनाओं पर काबू रखे आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. जल्दबाजी में कार्य न करें.

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:- Seven of Swords

लोगों के साथ सभी योजनाओं को साझा ना करें. हो सकता हैं, कि कोई आपकी भावनाएं से खेलने का प्रयास कर सकता हैं. अपनी भावनाओं पर काबू रखे आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. कोई आप के साथ जरूरत से ज्यादा मीठा व्यवहार करने वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहें.  ऐसे लोग आपको धोखा दे सकता है. इस समय किसी पर ज्यादा विश्वास करना आपको नुकसान पहुंचा सकता हैं. कोशिश करें, कि आप किसी भी तरह के विवाद में ना पड़ें. जल्दबाजी में कार्य न करें. कार्य को पूरा करने के बाद ही दूसरे कार्य को शुरू करें. आपको धैर्य और संयम के साथ कार्य करना चाहिए. जल्दबाजी से कार्य को पूरा करने की आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं. जिसके कारण कई बार छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं. आपकी सोच बहुत अच्छी है. आप जीवन में थोड़ा ठहराव लाने की कोशिश करें. यदि कोई विवाह संबंध आया है. अच्छे से सोच विचार और जानकारी लेने के बाद ही आगे निर्णय लें. 

स्वास्थ्य : किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या ने काफी परेशान कर रखा है.  जिसके चलते कार्य क्षेत्र में भी परेशानी अनुभव हो रही हैं.  बच्चों के साथ सफर करते समय सजग रहे. 

आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे ठीक होती जा रही है, पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें 

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार दिलवाना आपको मुश्किल पड़ गया है. सामने वाला पैसा वापस नही दे रहा है. 

रिश्ते : परिवार में किसी ने धोखे से बहुत बड़ा हिस्सा संपत्ति का अपने नाम करा सकता हैं. जिसके चलते काफी तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुई है. 

---- समाप्त ----
