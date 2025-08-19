Singh Tarot Rashifal 19 August 2025: आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेनदेन न करें

सिंह(Leo):-

Cards:- judgement

पुराने मित्रों के साथ किसी बड़े व्यवसाय की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं.सभी लोगों के अपने अपने अनुभव इस व्यवसाय को आगे ले जाने में काफी मदद करेंगे.पूर्व में की गई कुछ लोगों की मदद आपको अच्छे प्रतिफल दे सकती हैं.किसी नए व्यक्ति द्वारा व्यवसाय में साझेदारी की पेशकश आपको रोमांचित कर सकती हैं.सामने वाले की पेशकश काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं.इससे मन उत्साहित हो सकता हैं.प्रिय के साथ विवाह की इच्छा अब पूरी होती मुश्किल दिखाई दे रही हैं.दोनों के परिजन इस बेमेल रिश्ते को सहमति देने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं.किसी कार्य में जिद्द करना काफी नुकसान से सकता हैं लोगों और कार्यों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कीजिए.अगर किसी के साथ वैचारिक मतभेद हो.तो उसको सुलझाने की कोशिश करें.यदि कहीं कोई बड़ी परेशानी हो रही हैं.तो ऐसे समय संयम और बड़ों के मार्गदर्शन से इस परेशानी से बाहर आ सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही अच्छी नहीं हैं.चिकित्सक के समझने के बाद भी खानपान में सुधार नहीं ला रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी जल्दी में लिए निर्णय के कारण काफी आर्थिक नुकसान हो सकता हैं. किसी के साथ इस समय लेनदेन न करें.

रिश्ते: जीवनसाथी ने मानसिक तनाव दे रखा हैं.उसके परिजनों के साथ बात करने का प्रयास कर रहे हैं.



