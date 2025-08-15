scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 15 August 2025: सिंह राशि वालों को मिल सकता है धोखा, जल्दबाजी से बचें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 15 August 2025: अब आपको वो छोटी सी समस्या बहुत गंभीर लग सकती है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी से हुई अनबन के चलते मन काफी हताश है. जिसका असर आपके कार्य पर पड़ सकता है.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-

Cards:- Nine of swords

जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करने की चाह गलत रास्ते की तरफ ले जा सकती हैं. आगे बढ़ने के प्रयास में किसी ऐसे गलत राह की तरफ आकर्षित ना हो जाएं. जो अभी तो अच्छा लगें. पर बाद में उससे बाहर आना मुश्किल हो जाएं. इस बात का ख्याल रखना चाहिए. जरा सी समस्या को सुलझाने की जगह उसको अन्य लोगों को बताकर आपने काफी बढ़ा लिया है. अब आपको वो छोटी सी समस्या बहुत गंभीर लग सकती है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी से हुई अनबन के चलते मन काफी हताश है. जिसका असर आपके कार्य पर पड़ सकता है. उच्च अधिकारियों के साथ अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर सकते हैं. अपने व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाइए. धीरे धीरे ही सही पर सभी कार्यों पूरे अवश्य होंगे. अपने विचारों में सकारात्मकता और शुद्धता को लाइए. समस्या का समय रहते समाधान कर लेना उसकी गंभीरता को बढ़ने नही देता है. अपने किसी भी निजी फैसलों में दूसरों को अपनी मर्जी ना चलाने दे. जरूरत से ज्यादा दूसरे के रिश्तों में दखलंदाजी ना करें.

सम्बंधित ख़बरें

कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें 
कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, सोच समझकर फैसला लें 
मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, खानपान का ध्यान रखें 
वृष राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, लापरवाही से बचें 
मेष राशि वालों हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य :उम्र बढ़ाने के साथ खुद को स्वास्थ्य रखने प्रचार दे सकते हैं. उचित खानपान,नियमित व्यायाम और नियमित दिनचर्या शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक है. कार्य क्षेत्र में हुई वेतन वृद्धि आर्थिक लाभ पहुंचा सकती हैं. आपका कोई करीबी आपको पैसों को लेकर धोखा दे सकता हैं. इस बात से सतर्क रहें.

रिश्ते :परिजनों का विवाह के लिए बढ़ता दबाव चिंतित कर रहा है. अभी आप कुछ समय रुककर विवाह करने की सोच रख रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement