Singh Tarot Rashifal 13 October 2025: अनैतिक साधन के इस्तेमाल से बचें, रिश्तों में आ सकती है खटास

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 13 October 2025: आपको बड़ी मुसीबत में फंसा देगा. हो सकता हैं, कि इस समय वह व्यक्ति आपको इस बात का आश्वासन दे.कि कोई भी परेशानी नहीं होगी.

सिंह (Leo):-
Cards:- The Tower


कुछ ऐसे लोगों के संगत में आप फस सकते हैं. जिनका आचरण अनैतिक हो सकता हैं.आप अपनी किसी मजबूरी के चलते आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं. आगे आने वाली कुछ परिस्थितियों में सावधानी रखें. किसी गलत कार्य में साथ देने के कारण आपको हवालात तक जाना पड़ सकता है.समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लीजिए. कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी सहयोगी की सलाह पर सरल, लेकिन अनैतिक साधन का उपयोग आपको बड़ी मुसीबत में फंसा देगा. हो सकता हैं, कि इस समय वह व्यक्ति आपको इस बात का आश्वासन दे.कि कोई भी परेशानी नहीं होगी.

किंतु आगे परेशानी होने पर वह अपने कदम पीछे कर लें.वक्त आपके प्रतिकूल है. किसी भी स्थिति या परिस्थिति में की निर्णय लेते समय सोच समझकर आगे कदम बढ़ाएं. आपका एक जरा सा भी गलत कदम आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता हैं.यदि प्रिय के  साथ विवाह करने में दोनों के परिजनों की सहमति प्राप्त नहीं है. तो थोड़ा धैर्य और संयम से कम ले. जल्दबाजी और जिद आपको दूसरों की नजरों में गिर सकती हैं.अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किसी भी  ऐसे कार्य को ना करें. जो आपको विपरीत प्रतिफल दे.

स्वास्थ्य: अत्यधिक तनाव और समय पर आराम न करने के कारण शारीरिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं. यह कमजोरी इतनी बढ़ सकती है. कि आपको कार्य करने में परेशानी अनुभव होने लगे.

आर्थिक स्थिति: किसी भी अनैतिक साधन के उपयोग से लाभ कमाने का प्रयास न करें. अभी जो लाभ प्राप्त होगा वह आगे चलकर आपके लिए मुसीबत बन जाएगा.

रिश्ते: अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाए. बार-बार लोगों से झूठ बोलकर अपने प्रतिष्ठा को कम ना करें.

---- समाप्त ----
