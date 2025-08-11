Singh Tarot Rashifal 11 August 2025: दयालुता आपको हानि पहुंचा सकती है,लोगों की नीयत और स्वभाव देखकर व्यवहार करें

सिंह (Leo):-

Cards:- The Star

कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही सामने आता नजर आएगा.इस परिवर्तन से जीवन में एक बड़ा तूफ़ान आता महसूस कर सकते हैं.शुरू में कुछ बदलाव के बाद सब कुछ पहले से बेहतर होता नजर आने लगेगा.आपके साथ किसी ने पूर्व में कोई बड़ा छल किया हो सकता हैं.जिसका प्रतिफल उसको मिल सकता हैं.हो सकता हैं, कि सामने वाला अपनी गलती की क्षमा आपसे मांगें.उसकी गलती को न दोहराने की शर्त उसके सामने रख सकते हैं.सामने वाला आपको मित्रता की पुनः पेशकश कर सकता हैं.पर अब आप उसकी लच्छेदार बातों में आकर अपने जीवन में पुनः कड़वाहट लाने की इच्छा नहीं रखते हैं.जल्द ही कुछ बड़े अवसर कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं.सभी लो लालायित हो रहे है,उनकी प्राप्ति को लेकर.आपको सही समय देखकर अपने लिए उन अवसरों को हासिल करना पड़ेगा.इस समय ज्यादा दयालुता आपको हानि पहुंचा सकती हैं.लोगों की नीयत और स्वभाव देखकर व्यवहार करें.

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बना हुआ है.बुखार भी आ सकता हैं .अपना बचाव करें.

आर्थिक स्थिति: कोई बड़ा निवेश आप परिपक्व हो चुका हैं.जल्द ही उससे मिली राशि आपको खुश कर सकती हैं.

रिश्ते: रिश्तों को अपने स्वार्थ की खातिर न बनाएं.अगर कोई आपके साथ नाराज़ हैं.तो उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----