scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 11 August 2025: दयालुता आपको हानि पहुंचा सकती है,लोगों की नीयत और स्वभाव देखकर व्यवहार करें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 11 August 2025: कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही सामने आता नजर आएगा.इस परिवर्तन से जीवन में एक बड़ा तूफ़ान आता महसूस कर सकते हैं.शुरू में कुछ बदलाव के बाद सब कुछ पहले से बेहतर होता नजर आने लगेगा.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह  (Leo):-

Cards:- The Star

कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही सामने आता नजर आएगा.इस परिवर्तन से जीवन में एक बड़ा तूफ़ान आता महसूस कर सकते हैं.शुरू में कुछ बदलाव के बाद सब कुछ पहले से बेहतर होता नजर आने लगेगा.आपके साथ किसी ने पूर्व में कोई बड़ा छल किया हो सकता हैं.जिसका प्रतिफल उसको मिल सकता हैं.हो सकता हैं, कि सामने वाला अपनी गलती की क्षमा आपसे मांगें.उसकी गलती को न दोहराने की शर्त उसके सामने रख सकते हैं.सामने वाला  आपको मित्रता की पुनः पेशकश कर सकता हैं.पर अब आप उसकी लच्छेदार बातों में आकर अपने जीवन में पुनः कड़वाहट लाने की इच्छा नहीं रखते हैं.जल्द ही कुछ बड़े अवसर कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं.सभी लो लालायित हो रहे है,उनकी प्राप्ति को लेकर.आपको सही समय देखकर अपने लिए उन अवसरों को हासिल करना पड़ेगा.इस समय ज्यादा दयालुता आपको हानि पहुंचा सकती हैं.लोगों की नीयत और स्वभाव देखकर व्यवहार करें.

सम्बंधित ख़बरें

किसी कार्य में थोड़ी आर्थिक हानि सहन करना पड़ सकती है  
अपने पैसों को कहां निवेश करना हैं, इसका निर्णय स्वयं लें 
आमदनी हो उतनी ही चादर फैलाएं, जरूरत से ज्यादा किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें 
आर्थिक स्थिति में सुधार होने लग रहा है, कुछ जमापूंजी को सही स्थान पर निवेश कर सकते हैं 
Tarot Rashifal 10 August 2025 Meen: मीन राशि वालों का मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेनदेन में सावधानी रखें 
Advertisement

स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बना हुआ है.बुखार भी आ सकता हैं .अपना बचाव करें.

आर्थिक स्थिति: कोई बड़ा निवेश आप परिपक्व हो चुका हैं.जल्द ही उससे मिली राशि आपको खुश कर सकती हैं.

रिश्ते: रिश्तों को अपने स्वार्थ की खातिर न बनाएं.अगर कोई आपके साथ नाराज़ हैं.तो उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement