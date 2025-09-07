scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 7 September 2025: चंद्र ग्रहण पर आज सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा,धन के स्रोत खुलेंगे

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 7 September 2025: संतान दंपतियों की संतान प्राप्ति की चाह पूरी हो सकती हैं.

leo horoscope
सिंह (Leo):-

Cards :-Wheel of Fortune

आप अपने जीवन में खुशियों भरा बदलाव महसूस कर सकते है.ऐसा महसूस कर सकते हैं ,जैसे काले घने बादलों के बीच से धूप छानकर आ रही हो.लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी और परेशानियों से अब निजात मिल सकती हैं.ईश्वर से बनी हुई नाराजगी भी दूर होती नजर आएगी.किसी भी खुशी के आने के साथ उसके चले जाने का डर भी साथ ही चला भी अब दूर होता महसूस करेंगे.हो सकता हैं, कि आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है.जीवन का बुरा दौर खत्म होता नजर आएगा.जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित हो सकता हैं.आपके कर्म अच्छे या बुरे जो भी हो,भविष्य में आपके लिए प्रतिफल जरूर लेकर आते हैं. कर्म के आधार पर प्रतिफल की प्राप्ति होती है. जल्द ही कार्य क्षेत्र में बेहतर अवसर आ सकते हैं.आने वाले ये अवसर उन्नति के रास्ते खोलते हुए नजर आएंगे.कुछ रुके हुए कार्य पूरे होने की आशा बंध सकती हैं.प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है.अच्छे कर्मों का प्रतिफल अब आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा. ईश्वर के प्रति भक्ति और आस्था बढ़ सकती हैं.कार्यों को नए तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करें.नि:संतान दंपतियों की संतान प्राप्ति की चाह पूरी हो सकती हैं.

स्वास्थ्य :परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर काफी समय से चिंता बनी हुई थी. उचित परामर्श और देखभाल से अब उस चिंता से राहत मिलने वाली है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति में सुधार नजर आ रहा है. कुछ अच्छे धन के स्रोत खुल सकते हैं. आमदनी का कुछ भाग दान धर्म के कार्यों में लगा सकते हैं.

रिश्ते :अपने प्रिय के साथ किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की इच्छा रखते हैं .इस व्यवसाय में सफलता मिलने के साथ-साथ आपके रिश्ते में भी और अधिक मजबूती आई हुई नजर आएगी.

