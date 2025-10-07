Singh Tarot Rashifal 7 October 2025: पैसों की बचत करेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखिए

सिंह (Leo):-

Cards:- Five of wands

आपका प्रेम संबंध को लेकर आप दोनों के परिजन काफी नाराज हैं. आप दोनों के बीच कीआर्थिक स्थिति में अंतर होने के कारण प्रिय के परिजन इस विवाह को लेकर अपनी असहमति जता चुके हैं. साथ ही आपके परिजनों के साथ उनका विवाद भी हो चुका है. जिस कारण अब इस रिश्ते का विवाह में बदलना इस समय मुश्किल नजर आ रहा है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की गलती से आपको काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस बात की शिकायत अपने उच्च अधिकारी से कर सकते हैं.

जिसके चलते वह सहयोगी आपसे लड़ाई करने पर उतारू हो सकता है. इस बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए अभी आपका चुप रहना ही बेहतर है. हो सकता हैं,कि आपका जवाब ना देना सामने वाले के गुस्से को धीरे-धीरे ठंडा कर दे और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए. किसी भी विवाद को आगे ले जाना आपके हित में नहीं रहेगा. अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिए. जरा जरा सी बातों पर गुस्सा होकर अपशब्दों का प्रयोग करना सामने वाले को चिढ़ा सकता हैं. कोशिश करें किसी भी स्थिति में वाणी की मधुरता को ना बनाएं रखें.

स्वास्थ्य: गले में कुछ समय से खराश के साथ कुछ भी निकलने में परेशानी हो रही है. चिकित्सक ने गले में गांठ होने की शंका व्यक्त की है. साथ ही एक छोटी सी शल्य चिकित्सा करने की सलाह भी दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य है. अपनी छोटी-छोटी धन राशियों को बड़ी बचत में परिवर्तित कर सकते हैं.

रिश्ते: आपके प्रिय का अपने परिवार के प्रति लगाव उसको आपके खिलाफ कर सकता है.



---- समाप्त ----