Singh Tarot Rashifal 5 October 2025: नई नौकरी की तलाश करेंगे, कार्य शैली में बदलाव करें

सिंह (Leo):-

Cards:-Five of wands

आपका स्वभाव शांति पूर्ण हो सकता हैं. अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में खुद को सफल व्यस्त बनाए रखने आए हैं. किसी से व्यर्थ की बातों में भिड़ना आपका स्वभाव में नहीं है. कुछ लोगों की उपस्थिति आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं. बार-बार वह अच्छे भले चलते हुए कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं. उनकी इन प्रतिक्रियाओं से आप कार्य क्षेत्र से अलग होने का विचार बना सकते हैं. नई नौकरी की तलाश करेंगे.

साथ ही किसी ऐसे कार्य को शुरू करने की योजना भी बना सकते हैं जिस जो आपकी रुचि के अनुसार हो. सकारात्मक ढंग से पूरे किए गए कार्यों में सफलता जरूर मिलती है. थोड़ा समय लग सकता हैं,पर सफलता निश्चित प्राप्त होती है. सफलता हमेशा ऐसे लोगों के पास ज्यादा देर तक टिकी रहती है. जो अपने कार्यों को पूरे निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करते हैं. साथ ही उनमें हमेशा कार्यों में सुधार लाने की ललक बनी रहती है. एक ही शैली में कार्य करते-करते आपके कार्यों में एक समय के बाद अवरोध आने लगते हैं. कार्य शैली में समय-समय पर बदलाव करते रहें.

स्वास्थ्य: जरूर से ज्यादा ठंडे पदार्थों का सेवन करना आपके गले और दांतों को नुकसान पहुंचता जा रहा है. जिसके चलते किसी अच्छे दंत चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को मजबूरी वश ऐसा उधार देना पड़ सकता है. यह मजबूरी आपके किसी प्रिय व्यक्ति का दबाव भी हो सकती है.

रिश्ते: यदि आप यह समझ पा रहे हैं. कि सामने वाला आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठाकर आपको मूर्ख बना रहा है तो उसको उसके प्रयासों में सफल न होने दे

