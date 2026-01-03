scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 3 January 2026: जीवनसाथी से अनबन दूर होगी, प्रेम संबंध बेहतर होंगे

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 3 January 2026: करीबी लोग या मित्रों से सही सलाह प्राप्त कर सकते है. जल्दी आप जीवन में नए परिवर्तन अनुभव करेंगे.जीवनसाथी के साथ चली आ रही अनबन को समाप्त करें.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:-The Hierophant 
भौतिकवाद से खुद को दूर करने का प्रयास कर सकते है.आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ सकता है.किसी ऐसी व्यक्ति से मिल सकते है.जो आध्यात्मिक संगठन के जुड़ा हो सकता है.उसके साथ किसी आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात कर सकते है.जीवन में नए जोश,उमंग और सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे.आसपास के वातावरण की नकारात्मकता को जीवन को जीवन में हलचल न मचाने दे.विचारों को संतुलित बनाए.दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें.किसी के साथ दुःख पहुंचने वाली बात न करें.कार्यों को लेकर दृढ़ता और एकाग्रता लाएं.

अन्यथा अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे. इस समय किसी बड़े बुजुर्ग या गुरु समान व्यक्ति की सलाह वरदान साबित हो सकती है. अपनी स्थिति को खुलकर सामने वाले को समझा सकते है.कार्य क्षेत्र में किसी अनुभवी की मदद  से  रुके हुए कार्य समय पर पूरा हो सकते है.जिसके चलते  राहत महसूस करेंगे. जीवन मेंकई बात प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में परिजनों,करीबी लोग या मित्रों से सही सलाह प्राप्त कर सकते है.जल्दी आप जीवन में नए परिवर्तन अनुभव करेंगे.जीवनसाथी के साथ चली आ रही अनबन को समाप्त करें.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते नींद ना आने की समस्या हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

उधार के लेन-देन से बचें, आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें
स्थिति से निपटने का प्रयास कीजिए, गुस्सा और अपशब्द ना कहें
शादी-विवाह पर खर्चा हो सकता है, इसलिए संभलकर खर्च करें
पुरस्कार या लॉटरी से धनराशि प्राप्त हो सकती है. इसे सामाजिक सेवा में लगाएं
अचानक से धन लाभ हो सकता है, व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से खुद को सामान्य आ सकते हैं. कुछ नए प्रयास अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं.

Advertisement

रिश्ते: अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर रहे हैं.ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement