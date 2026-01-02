scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 2 January 2026: पैसों से जुड़े मामले सामान्य रहेंगे, करें यह उपाय

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 2 January 2026: पैसों से जुड़े मामले सामान्य रहेंगे, कार्यों में धीरे धीरे आ रही सफलता उत्साहित कर सकती है.ईश्वर में आस्था और विश्वास बढ़ सकता है.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Temperance
धैर्य और संयम बनाए रखें.कुछ समय से कार्यों में सफलता प्राप्त न होने के कारण कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी से अनबन हो सकती है.ऐसी स्थिति में कार्यों से अरुचि सी होती महसूस हो रही है. सोच में बदलाव लाएं.रुके हुए कार्यों को पूरा करें.स्वयं की गलती होने पर सामने वाले से माफी मांग सकते है.किसी गलत बात का समर्थन न करें.किसी पर किया अतिविश्वास धोखा दे सकता हैं.इस समय अपने आसपास के वातावरण और लोगों से सावधान रहें.मन की शांति और सुकून के लिए स्थान परिवर्तन कर सकते हैं.माता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते है.परिवार की शांति की ईश्वर से कामना कर सकते है.कार्यों में धीरे धीरे आ रही सफलता उत्साहित कर सकती है.ईश्वर में आस्था और विश्वास बढ़ सकता है.

किसी के साथ अपनी निजी बातें साझा करना आपके लिए मुश्किल बन सकता है.सामने वाला आपकी बातों को सार्वजनिक कर सकता है.जिससे शर्मिंदा होना पड़ सकता है.भाग्य के भरोसे न रहें.लोगों की बातों को अनदेखा करें.यदि कई प्रयासों बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है.तो कार्य पद्धति में बदलाव लाकर देखें.आत्मविश्वास और मनोबल को कम नहीं होने देना है.स्थितियां कितनी भी खराब हो.हमेशा नहीं रहेंगी.इस बात पर विश्वास रखें.

स्वास्थ्य: नुकीली वस्तु से चोट लग सकती है.बिजली का कार्य करते समय थोड़ी सावधानी रखें.

सम्बंधित ख़बरें

कार्यों को करने में दुविधा हो सकती है, करें यह उपाय
आर्थिक संकट आ सकता है, आमदनी से अधिक खर्च न करें
नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है, करें यह उपाय
धन के निवेश की योजना बन सकती है, पेशेवर सलाह लें
तला-भुना खाने से परहेज रखें, स्वास्थ्य का ध्यान दें


आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक सामान्य रहेगी.संतान की उच्च शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है.

रिश्ते: दोस्तों के साथ हुई अनबन को खत्म कर सकते है.जीवनसाथी के साथ खुश है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement