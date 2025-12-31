scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 31 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: धनधान्य संग्रह में बेहतर रहेंगे, जानें सिंह राशि के लिए कितना शुभ साल का आखिरी दिन

Aaj ka Singh Rashifal 31 December 2025, Leo Horoscope Today: व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान प्राप्त होगा. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. सभी सहयोग करेंगे. धनधान्य संग्रह में बेहतर बने रहेंगे.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह- करियर कारोबार में बड़ों की मदद से श्रेष्ठ प्रयास बनाए रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य बल पाएंगे. वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. लंबित परिणाम संवार पाएंगे. पैतृक विषय अनुकूल रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियें से सामंजस्य बढ़ाएंगे. चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय गति लेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कारोबारी मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे. साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों से सहयोग और सराहना पाएंगे. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. जवाबदेही बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान प्राप्त होगा. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. सभी सहयोग करेंगे. धनधान्य संग्रह में बेहतर बने रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे, चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे
Daily horoscope for Leo with work and finance advice
सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, बातचीत में धैर्य रखें
अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा, पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी
मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, सेहत का ख्याल रखें

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद को बल मिलेगा. जरूरी वार्ता में हिम्मत दिखाएंगे. सभी से संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. अपनों के लिए प्रभावी प्रयास करेंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा. निजी चर्चाओं में उत्साह से बात रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. निरंतरता बढ़ाए रहेंगे. व्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 4 5 7

Advertisement

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. मदद बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement