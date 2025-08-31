आज 31 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: लाभ के अवसरो में वृद्धि होगी, विभिन्न विषयों में सक्रियता रखेंगे

सिंह - घर परिवार के लोगों से तालमेल बनाए रखें.कार्यक्षेत्र में सभी प्रसन्न होंगे.पेशेवर मामलों में साहस पराक्रम को बल मिलेगा.महत्वपूर्ण मामले सहज गति लेंगे.निजी गतिविधियों में रुचि बनी रहेगी.बड़ों के प्रति आदर स्नेह बनाए रखें.शासन सत्ता से लाभ बढ़त पर रहेगा.विविध कार्यां से जुड़ेंगे.पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे.रीति नीति पर अमल रखेंगे.तर्कशील बने रहेंगे.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी.आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.सौदेबाजी पक्ष में रहेगी.
नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में रुटीन प्रयास बनाए रखेंगे.साहस व सफलता के संकेत रहेंगे.पेशेवर मामलों में अनुकूलता प्रतिशत अच्छा रहेगा.व्यवस्था को मजबूती देंगे.उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे.कार्यस्थल पर समय देंगे.
धन संपत्ति- नौकरीपेशा लोगों के लिए अवसर बढ़ेंगे.योजनानुसार कार्य करेंगे.व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.भेंट मिल सकती है.आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे.लाभ के अवसरो में वृद्धि होगी.विभिन्न विषयों में सक्रियता रखेंगे.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में जिद व अहंकार न आने दें.पारिवारिक मामले सुखद रहेंगे.सरलता से बात रखें.प्रेम स्नेह में सहजता रहेगी.आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे.मन की कह पाएंगे.प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे.संबंधां को संवारेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा.व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा.वचन वादा निभाएं.वरिष्ठों से सलाह लें.रुटीन संवारें.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ अंक : 1 3 और 4
शुभ रंग : माणिक्य के समान
आज का उपाय : सौरमंडल के प्राण ऊर्जापुंज सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.पूर्वाग्रह न रखें.