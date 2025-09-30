आज 30 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: महाष्टमी के दिन सिंह राशि वाले आर्थिक लाभ में पाएंगे वृद्धि, रिश्तों को बल मिलेगा

सिंह - मित्रों के साथ सुख सौख्य से रहेंगे. उत्साह से महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में में संतुलन बना रहेगा. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर में सुख सौख्य का वातावरण रहेगा. पेशेवर कार्या में सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कला कौशल संवार पर रहेगा. अधिकांश क्षेत्रों में उचित जगह बनाए रखेंगे. प्रेम संवाद में सफल होंगे. मानसिक प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में निसंकोच गति बनाए रहेंगे. पारिवारिक शुभता में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में सभी का भरोसा जीतेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सकारात्मकता बनाए रखेंगे. पेशेवर उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विभिन्न कार्यों में उत्साह दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक वृद्धि बनी रहेगी. विविध गतिविधियां प्रभावपूर्ण रहेंगी. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. नवीन गतिविधियों में उत्साहित रहेंगे. वाणिज्यिक वार्ताओं में सफल होंगे. सफलता के प्रति आश्0वस्त0 0बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- दिल खोलकर अपना पक्ष रख सकते हैं. रिश्तों को बल मिलेगा. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मित्रों व स्वजनों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों से सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मरणीय पल बनेंगे. सलाह व सामंजस्य बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर संवार पाएगा. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2 3 9

शुभ रंग : बरगंडी रेड

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. सहयोग बनाए रखें.

---- समाप्त ----