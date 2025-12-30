scorecardresearch
 
आज 30 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे, चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 30 December 2025, Leo Horoscope Today: व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा.नीति नियम निरंतरता रखेंगे.जनकल्याण के कार्यां से जु़डेंगे.धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे.संकोच दूर होगा.

सिंह - भाग्यबल के सहयोग से सभी महत्वपूर्ण कार्य बेहतर गति में बने रहेंगे.चहुंओर सकारात्मक रहेगी.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.लाभ के अवसर बढ़ेंगे.विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.आर्थिक पक्ष बेहतर होगा.आस्था में वृद्धि होगी.सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा.नीति नियम निरंतरता रखेंगे.जनकल्याण के कार्यां से जु़डें़गे.धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे.स्वास्थ्य संवार पर बना रहेगा.संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय- हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.पेशेवर सहकारिता पर जोर देंगे.विभिन्न मामलों में रुटीन बेहतर रखेंगे परिस्थितियां सकारात्मक होंगी.स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे.चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में संतुलित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.हितलाभ बढ़ा रहेगा.प्रतिभा प्रदर्शन अपेक्षित रहेगा.जोखिम लेने का भाव बढ़ा रहेगा.योजनाओं गति देंगे.व्यावसायिक अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की भावनाओं का आदर करेंगे.परिचितों से मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएंगे.निजी रिश्तों में वृद्धि होगी.पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे.मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी.प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे.आपसी विश्वास को बल मिलेगा.संकोच में कमी आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक दक्षता बढ़ेगी.सेहत में सुधार आएगा.मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे.सरप्राइज मिलना संभव है.

शुभ अंक : 1 3 6 और 9
शुभ रंग : गेरुआ
आज का उपाय : श्रीरामजी के अनन्य भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें.लाल और सिंदूरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
