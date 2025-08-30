आज 30 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे, लाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा

सिंह - परिजनों से तालमेल बनाए रखें. सूझबूझ व संवेदनशीलता से रिश्ते संवारें. महत्वपूर्ण मामलों में अनुशासन बनाए रखेंगे. प्रतिभा और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. पारिवारिक संबंधों में धैर्य से काम लें. व्यक्तिगत प्रदर्शन में उतावली न दिखाएं. आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. भवन वाहन की खरीदी पर विचार कर सकते हैं. स्वार्थ की भावना से बचें. रक्त संबंधियों को आदर दें. पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. संकीर्णता को त्यागें.

नौकरी व्यवसाय- शासन व प्रबंधन के मामले अनुकूल बने रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यां पर फोकस बढ़ाए रहेंगे. साहस बढ़ा रहेगा.



धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा. पद प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारीपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देंगे. व्यवस्था संवारेंगे. सहकार बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक चर्चाओं में मितभाषी बने रहें. परिजनों से व्यवहार में धैर्य धारण करें. परिजनों संग सुख संवाद बढ़ाएं. भावनात्मक असहजता से बचें.घरवालों से करीबी रखें. अतिउत्साह में न आएं. मित्रों की मदद मिलेगी. घरवालों का सहयोग बना रहेगा. संकोच से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- संबंधों पर ध्यान बढ़ाएं. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें. खानपान सामान्य रहेगा. रक्तचाप की जांच कराएं. करीबी मददगार रहेंगे. मनोबल बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. साहस रखें.

