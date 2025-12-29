scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 29 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा, पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी

Aaj ka Singh Rashifal 29 December 2025, Leo Horoscope Today: कामकाज उम्दा बना रहेगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. जरूरी कार्यों से जुड़ेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - भाग्य से शुभता का संचार बढ़ा रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. पेशेवर मामले साधेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे. चहुंओर सकारात्मक के संकेत रहेंगे. करीबी सहयोगी बने रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा लाभ बना रहेगा. वांछित लाभ से उत्साहित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज उम्दा बना रहेगा. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. जरूरी कार्यों से जुड़ेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पाएगा. वित्तीय मामलों में उछाल रहेगा. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. तेजी से कार्य करेंगे. लेनदेने के मामले संवरेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. साहस बढ़ा रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह: कोई अच्छी खबर मिलेगी, किसी भी काम को टालने से बचें
सजगता दिखाएं, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं
शनिवार के दिन सिंह राशि वालों की कामकाज में बनी रहेगी साधारण स्थिति, अधिक भार उठाने से बचें
सिंह: मन में टेंशन रहेगी, हर काम धैर्य से करने का दिन है
खुशियां को साझा करेंगे, प्रियजनों की सुनेंगे

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता पर जोर बना रहेगा. संबंधों में सक्रियता आएगी. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. निजी विषयों में मजबूती आएगी. उद्योग में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जनकार्यों को आगे बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 5

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. संकल्प भाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement