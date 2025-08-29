scorecardresearch
 

Feedback

आज 29 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों का खानपान आकर्षक रहेगा, करें इस रंग का प्रयोग

Aaj ka Singh Rashifal 29 August 2025, Leo Horoscope Today: कारोबारी सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. सबका सहयोग मिलेगा. व्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. सहकारिता की सोच रखेंगे. विस्तार कार्यं में रुचि बढे़गी.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि होगी. लाभ की स्थित सकारात्मक बनी रहेगी. भाईचारा बढ़ाने का प्रयास रहेगा. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. आवश्यक जानकारी जुटाने पर जोर बनाए रखेंगे. सहकारिता संवार पर रहेंगी. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. सूझबूझ व जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. करीबियों से सहजता रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे. कारोबारी सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. सबका सहयोग मिलेगा. व्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. सहकारिता की सोच रखेंगे. विस्तार कार्यं में रुचि बढे़गी. 

धन संपत्ति-- आर्थिक अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. विविध प्रयास सफल होंगे. परिणाम संवारने में मदद मिलेगी. तेजी व सक्रियता बनाए रखेंगे. उपलब्धियां बल पाएंगी. भ्रमण यात्राएं बढ़ सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

इच्छित संदेश प्राप्त हो सकते हैं, धनधान्य में वृद्धि होगी 
सिंह: धन लाभ का योग है, मन की चिंता दूर होगी 
सिंह राशि वाले पेशेवर संबंधों का उठाएंगे लाभ, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 
सिंह: सेहत ठीक रहेगी, व्यापार में जुड़े काम बनेंगे 
लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा 

प्रेम मैत्री- स्वजनों से मिलने के अवसर बनेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास दिखाएंगे. भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. अपनों की मदद रखेंगे. प्रियजनों के साथ यादगार वक्तबिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. शुभता सहजता रहेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- घर में खुशियां बनी रहेंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. सूझबूझ व सजगता बनाए रहेंगे. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

शुभ अंक : 1 2 और 9

Advertisement

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवता देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. सद्भाव बढ़ाएं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement