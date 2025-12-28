आज 28 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सजगता दिखाएं, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं

सिंह - निजी संबंधों मेंं सहजता रखें.कुल परिवार के वरिष्ठों से संवाद संवारें.धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ें.निजी कार्योंं में सावधानी रखें.वाणिज्यिक सजगता बनाए रहें.अनुबंधों में जल्दबाजी से बचें.लापरवाही न दिखाएं.साथी सहयोगी होंगे.विपक्ष से सतर्क रहें.व्यक्तिगत मामलों पर फोकस बनाए रखें.सुविधाओं में वृद्धि की कोशिश होगी.पारिवारिक रिश्तों में सुधार आएगा.स्वास्थ्यग विषयों पर ध्यान देंगे.तार्किकता बनाए रहें.कार्ययोजनाओं पर फोकस बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार के मामले सामान्य रहेंगे.बजट पर नियंत्रण बनाए रखें.व्यवस्थागत दबाव अनुभव करेंगे.निजी खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.लेनदेन में सजगता दिखाएं.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा.लेनदेन में स्पष्टता व सावधानी बनाए रखें.वित्त प्रबंधन पर ध्यान दें.अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम बने रहेंगे.संपर्क संवाद में सहजता रखेंगे.ठगों से बचें.

प्रेम मैत्री- घर में सुख वृद्धि के प्रयास बनाए रखेंगे.संबंधों में विनय विवेक से काम लेंगे.अपनों से सामंजस्य बनाए रहेंगे.रिश्तों में उतावली न दिखाएं.रिश्तेदारों से चर्चा संवाद में उत्साह रखेंगे.करीबी सहयोगी होंगे.अपनां की खुशी बढ़ाएंगे.प्रेम स्नेह बढ़ेगा.वाणी व्यवहार में सजगता बनाए रहेंगे.मित्रों के साथ वक्त बिताएं.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन मध्यम रहेगा.सेहत सामान्य रहेगी.दिखावा करने से बचें.कार्यगति मध्यम रखेंगे.मनोबल और उत्साह बढ़ाए रखें.



शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.अनुशासनहीनता से बचें.

---- समाप्त ----