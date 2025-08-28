आज 28 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: इच्छित संदेश प्राप्त हो सकते हैं, धनधान्य में वृद्धि होगी

सिंह - सामाजिक प्रयासों को गति देने में आगे होंगे. उच्च पराक्रम और प्रदर्शन के बल पर महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. सहकारी कार्यों को गति देंगे. भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा. बंधुजनों के प्रति सहयोगी नजरिया रखेंगे. भेंटवार्ता में पहल बनी रहेगी. रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. वित्तीय एवं वाणिज्यिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचना की प्राप्ति संभव है. मिलनसार और संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे. यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कला कौशल संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. पेशेवरों से तालमेल बना रहेगा. सबकी सलाह का सम्मान रखेंगे. कामकाजी यात्रा पर जा सकते हैं. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

धन संपत्ति- इच्छित संदेश प्राप्त हो सकते हैं. धनधान्य में वृद्धि होगी. योजनाओं के संचालन पर बल बना रहेगा. पेशेवरों का सहयोग मिलेगा. कारोबारी अनुकूलन बढ़ेगा. उद्योग व्यवसाय में विश्वास बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- घरेलु कार्यों में समय देना भाएगा. एक दूसरे से खुशी साझा करने के अवसर बनेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रिय के साथ वक्त बिताएंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. संबंधो में सुधार होगा. भावनाओं का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति बढ़त पाएगी. भेंट संवाद में रुचि लेंगे. विवेकपूर्ण फैसलो से राह निकालेंगे. अनुशासन पर जोर होगा. मनोबल उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. आलस्य से बचें.

---- समाप्त ----