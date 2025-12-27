scorecardresearch
 
आज 27 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: शनिवार के दिन सिंह राशि वालों की कामकाज में बनी रहेगी साधारण स्थिति, अधिक भार उठाने से बचें

Aaj ka Singh Rashifal 27 December 2025, Leo Horoscope Today: मित्रों व करीबियों के व्यवहार असहजता बढ़ सकती है.  संबंधियों का साथ मेलजोल बनाए रखें.  सूझबूझ व सहकार पर जोर दें.  समय लेकर भेंट करें.  आदर सत्कार का भाव रखें.

सिंह - परिवार के लोगों का साथस समर्थन बनाए रखेंगे. अपनों के साथ तालमेल बढ़ाएंगे.  सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा.  परिवार वाले मदद को तत्पर रहेंगे.  कामकाज में लापरवाही नहीं दिखाएंगे.  सबके प्रति क्षमाभाव रखेंगे.  करियर व्यापार सामान्य बना रहेगा.  लेनदेन में स्पष्टता रखें.  अधिक भार उठाने से बचें.  स्वास्थ्य पर ध्यान दें. अनुबंधो में सजग रहेंगे.  मितभाषी बने रहें.  संपर्क संवाद में विवेक विनम्रता से काम लेंगे.   धैर्य से काम लें. आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखें. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में साधारण स्थिति रहेगी.  विभिन्न मामले मिश्रित बनेंगे.  कार्यक्षेत्र में दबाव संभव है. व्यवस्था के अनुरूप गति बनाए रहें.  कार्ययोजनाएं लंबित रह सकती हैं.  स्मार्ट डिले की नीति रखें. 

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत औसत होगा.  निवेश पर अंकुश बनाए रखें.  बजट पर जोर बढ़ाए रहें. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर अमल करें.  भेंट में सतर्कता रखें.  बचत की कोशिशों को बढ़ाएं. 

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामलों में धैर्य दिखाएं.  मित्रों व करीबियों के व्यवहार असहजता बढ़ सकती है.  संबंधियों का साथ मेलजोल बनाए रखें.  सूझबूझ व सहकार पर जोर दें.  समय लेकर भेंट करें.  आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी.  समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे.  करीबी सहयोगी रहेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार पर फोकस बढ़ाएं.  बड़प्पन से काम लें.  चर्चा में स्पष्ट रहें.  चर्चा में सतर्कता रखें. भावनात्मक मजबूत बनें.  स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएं. 

शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं.  विनम्र बनें. 

---- समाप्त ----
