आज 27 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले पेशेवर संबंधों का उठाएंगे लाभ, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

सिंह - पारिवारिक मामलों में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे. धन संपत्ति के कार्यों में प्रमुखता से हिस्सा लेंगे. परंपरागत कार्यों में इच्छित परिणाम बनेंगे. अतिथियों का आगमन संभव है. श्रेष्ठ कार्यों में सफलता से उत्साहित रहेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. सबका विश्वास जीतेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक पक्ष संवार पाएगा. पेशेवर संबंधों का लाभ उठाएंगे. विविध प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा.

धन संपत्ति- प्रतिभा प्रदर्शन से लाभ संवारेंगे. आकर्षक प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे. धनधान्य में बढ़त रहेगी. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. सुख में वृदिध होगी.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. परिवार के साथ सुखपूर्वक रहेंगे. रिश्तों का सम्मान करें. संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यव्यवस्था पर फोकस बनाए रखें. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. विनम्र बने रहें.

---- समाप्त ----