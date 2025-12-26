आज 26 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: खुशियां को साझा करेंगे, प्रियजनों की सुनेंगे

सिंह - भेंट संवाद में प्रभावपण्ूर् स्थिति बनी रहेगी. साझा क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा लाभ पाएंगे. कारोबारी वृद्धि से उत्साहित रहेंगे. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ेगी. विभिन्न परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनां से घनिष्ठता बढ़ेगी. स्वजनों से भेंट होगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बना रहेगा. स्थायित्व बढ़ेगा. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. उद्योग व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. करियर में उछाल बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. साथियों से मतभेद दूर होंगे. करियर व्यवसाय को गति देंगे. लाभ उम्मीद से अच्छा बना रहेगा. आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ी रहेगी. समता और समन्वय से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिकी को बल मिलेगा. तेजी से बढ़ेंगे. पेशेवर वार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. टीम संबंधी प्रयास बेहतर बने रहेंगे. कामकाज का स्तर बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन की खरीदी कर सकते हैं.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी. घर परिवार में सुख बना रहेगा. प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास बढ़ेगा. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. परिजनों में सहयोग रहेगा. अपनो से उत्साहित रहेंगे. रिश्तों में सुधार होगा. सोच विचार से आगे बढ़ेंगे. खुशियां को साझा करेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में प्रभाव बनाए रखेंगे. सहजता बढ़ेगी. भेंट संवाद में स्पष्टता रखेंगे. उपलब्धियां पर ध्यान देंगे. मनोबल से भरे रहेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

शुभ अंक : 1 और 2

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. वादा निभाएं.

---- समाप्त ----