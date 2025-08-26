आज 26 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा

सिंह - मूल्यवान वस्तु की खरीदी व संग्रह के प्रयास गति लेंगे. कुल परिवार व अपनों को आदर सम्मान देंगे. कार्या में सहजता बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. प्रतिष्ठित जन घर आएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साज संवार में रुचि बनी रहेगी. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. घर में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साज संवार बनी रहेगी. उत्सव से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसायिक कार्य सकारात्मक बनेंगे. प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. सहकार का भाव बना रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुकूलन बना रहेगा. संग्रह संरक्षण में वृद्धि बनी रहेगी. परंपरागत व्यवसाय व धनसंपत्ति पर ध्यान देंगे. श्रेष्ठ योजनाओं को संवारेंगे. बैंकिंग कार्यों को बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से सुखद संवाद बना रहेगा. परिजनों से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. घर में शुभता का संचार बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. कुटुम्बियों संग तालमेल बढ़ाएंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बनेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवक्तित्व संवारेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. धनधान्य बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : वाइन रेड

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. वचन निभाएं. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----