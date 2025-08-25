आज 25 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: व्यवसायी अधिक अच्छा करेंगे, कामकाज में गति बनी रहेगी

सिंह - परिजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. सभी से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख सम्मान का भाव बढ़ेगा. पारिवारिक विषयों को दिशा देंगे. खानपान का स्तर ऊंचा बना रहेगा. साज संवार और आकर्षण बनाए रखेगा. आसपास सुखद क्षण निर्मित होंगे. अपनों के आदर सम्मान को बनाकर रखेंगे. मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे. कामकाजी भेंटवार्ता में रुचि दिखाएंगे. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. साहस से सफलता बढ़ाएंगे. व्यवसायी अधिक अच्छा करेंगे. कामकाज में गति बनी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक भेंटवार्ता व प्रस्ताव को समर्थन मिलेगा. जीवनस्तर संवार पर रहेगा. धनधान्य से जुड़े प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. संग्रह संरक्षण के प्रयासों में वृद्धि होगी.



प्रेम मैत्री- कुल परिवार के लोगों के बीच हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. परस्पर सुख सहकार बढ़ा रहेगा. परिवार के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. सबसे तालमेल रखेंगें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. संरक्षण पर बल रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 7

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सद्भाव बढ़ाएं.



---- समाप्त ----