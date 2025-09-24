आज 24 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: करियर कारोबार बेहतर होगा, यात्राएं बढ़ सकती हैं

सिंह - करीबियों से सहजता बनाए रखें. भाईचारे के बल पर सबको जोड़े रखने का प्रयास होगा. संपर्क संवाद संवार पाएंगे. परिवार के लोगों से करीबी बनी रहेगी. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. चर्चा संवाद बेहतर बना रहेगा. सबको साथ बनाए रखने का प्रयास रहेगा. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. विविध जानकारी जुटाने पर जोर रखेंगे. सहकारिता संवार पर रहेंगी. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन के कार्य साधेगे. सूचना संचार में बेहतर रहेंगे. पेशेवरों को सफलता मिलेगी. जीत का प्रतिशत अच्छा रहेगा. अधिकारियों के सहयोग पाएंगे. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. आवश्यक कार्योंं में सूझबूझ दिखाएंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी. पेशेवर उत्साहित होंगे. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. सहकारिता बनाए रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बल पाएंगी. आर्थिक विषयों में इच्छित परिणाम पाएंगे. यात्राएं बढ़ सकती हैं.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से भेंट बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. भावनात्मक बातचीत प्रभावी रहेगी. अपनों की मदद रखेंगे. प्रियजनों के साथ यादगार वक्तबिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. शुभता सहजता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में आनंदं का वातावरण बना रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सूझबूझ व सजगता बनाए रहेंगे. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 6

शुभ रंग : वॉइलेट

आज का उपाय : देवी मां चंद्रघंटा की पूजा वंदना साधना करें. साधक प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनें समझें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. यथायोग्य दान करें. भ्रातृत्व बढ़ाएं.

---- समाप्त ----