आज 24 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले अपनों का मान सम्मान बनाए रखेंगे, परिश्रम पर जोर रहेगा

सिंह - कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक ऊर्जा और समय देने का भाव रहेगा. मेहनत व लगन से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों के लिए सामान्य सफलता बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से भेंट मुलाकात सफल रहेगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे. कार्ययोजनाओं में समयबद्धता बनाए रखेंगे. कला कौशल में रुचि बनाए रखें. अनदेखी से बचें.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक कार्य समय पर पूरे करें. लक्ष्य पर जोर बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्ट रहें. सेवाभावना बनाए रखेंगे. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. लाभ का प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक संतुलन बढ़ाएं. पेशेवर प्रयासों में लापरवाही से बचें. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे. क्षमता में वृद्धि होगी. परिश्रम पर जोर रहेगा. अपेक्षित परिणाम बन सकते हैं.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष साधारण रहेगा. अपनों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन व भरोसा बनाए रखेंगे. मन के मामले संतुलित रहेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. निजी मामलों में पहल से बचेंगे. चर्चा संवाद को सहज बनाध्ए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. ढिलाई व लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं.

शुभ अंक : 1, 5, 9

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. धैर्य बनाए रहें.

