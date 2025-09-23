scorecardresearch
 

आज 23 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: बैंकिंग पर ध्यान देंगे, कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे.

Aaj ka Singh Rashifal 23 September 2025, Leo Horoscope Today: सूझबूझ और सजगता से कार्य करें. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सब के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे.

leo horoscope
सिंह - करीबी जनों व परिवा के लोगों से सीख सलाह और समर्थन पाएंगे. सार्थक संवाद को महत्व देंगे. सबसे आदरभाव और सहयोग पाएंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. बड़ां की सुनेंगे. कामकाज बेहतर रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी उठाएंगे. विविध मामले संतुलित रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सूझबूझ और सजगता से कार्य करें. आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. सब के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लाभ बल पाएगा. आर्थिक गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. उद्योग व्यापार को बढ़ाने में सफल रहेंगे. पैतृक कार्य संवार लेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य साधने में सफल हांगे.

धन संपत्ति- संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. बैंकिंग पर ध्यान देंगे. कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे. आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी. धन संपदा के मामले बेहतर बनेंगे. रहन सहन में भव्यता रहेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है.

प्रेम मैत्री- अपनों से इच्छित समर्थन प्राप्त करेंगे. रिश्ते निभाने में उत्साहित रहेंगे. वचन पालन पर बल बनाए रखेंगे. सभी के साथ सामंजस्य बना रहेगा. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. सुखद प्रस्ताव पाएंगे. मित्रों से भेंट होगी. मेलजोल बढ़ाएंगे. शुभ संकल्पों में वृद्धि होगी. कुटुम्बियों से करीबी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. आदरभाव बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार संवारेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. परंपराएं निभाएंगे.

शुभ अंक : 1 5 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. साज सज्जा बढ़ाएं. अतिथि का सत्कार करें.

---- समाप्त ----
