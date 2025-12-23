आज 23 दिसंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले सेवाक्षेत्र में बने रहेंगे बेहतर, मानसिक तनाव से पाएंगे मुक्ति

सिंह - कार्यव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने पर जोर होगा. समकक्षों का भरोसा बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअदांज नहीं करेंगे. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता रहेगी. कामकाजी परिणाम मिलेजुले बने रहेंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. नीति नियम और बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बल पाएगा. साझीदारी के प्रयास बढ़ज्ञएंगे. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सक्रियता से कार्य सधेंगे. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सेहत के प्रति सजगता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- करियर को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएं. अकारण हस्तक्षेप से बचें. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाक्षेत्र में बेहतर बने रहेंगे. मेहनत से परिणाम साधेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियों में ढिलाई से बचें. व्यवस्थागत निर्देशां पर अमल बनाए रखें. अधिकारी के आदेश को मानेंगे. अनुभवियों से नजदीकी बनाकर रखेंगे. उद्योग व्यापार में निवेश के प्रयास बढ़ेगे. ठगी करने वालों से बचकर रहें.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से जरूरी बात कहने में धैर्य दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में बड़प्पन बढ़ाएं. मित्रों का साथ सहयोग प्राप्त होगा. परिवार मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. आशंकाएं बनी रहेंगी. विरोधियों की सक्रियता से मानसिक दबाव अनुभव कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में स्पष्ट रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक असहजताओं की अनदेखी न करें. रोग उभर सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. मित्र व सहकर्मी सहयोगी होंगे. सहकारिता से आगे बढ़ें.

शुभ अंक : 1, 5 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. जिद से बचें.

