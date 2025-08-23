scorecardresearch
 

आज 23 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: सिंह वालों की बैंकिंग कार्यों में रुचि बढ़ेगी, रिश्तों को बखूबी निभाएंगे

Aaj ka Singh Rashifal 23 August 2025, Leo Horoscope Today: भावनात्मकता बल पाएगी. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. करियर व्यापार के प्रति समर्पित संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. अपनों में सुख बढ़ेगा.

सिंह - दुनिया से अलग और बेहतर सोचने का नजरिया बना रहेगा. सृजनात्मक कार्यों को बल देंगे. व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. करियर व्यापार के प्रति समर्पित सवेदनशीलता बनाए रहेंगे. अपनों में सुख बढ़ेगा. करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार के कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कार्यगति पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. रिश्तों में सहजता सरलता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्यों में सबका सहयोग रहेगा. उचित अवसरों का लाभ उठाएंगे. जरूरी निर्णय लेंगे. लक्ष्य हासिल करने में तेज रहेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. विविध मामले लाभकारी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे. सुविधा संसाधन बढ़ाने पर बल रहेगा. विविध प्रयास गति लेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. हितलाभ ऊंचा रहेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों से सुखद सूचनाएं साझा करेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. चर्चा संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. सबके हित का भाव रहेगा. परिजनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. स्नेह विश्वास से सभी का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल संवारेंगे. सूझ समझ बढ़ेगी. अवसर का उचित इंतजार करेंगे. सेहत के मामले संवरेंगे. अवरोध दूर होंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.  

शुभ अंक : 1 4 और 5

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. अनोखी सोच रखें.

