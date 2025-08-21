आज 21 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: नीति नियमों में सजग रहेंगे, ढिलाई न बरतें

सिंह - आर्थिक भूलचूक से बचने का समय है.करियर कारोबार में सूझबूझ बनाए रखें.लेनदेन में सावधानी बढ़ाए रखें.वाणिज्यिक विषयों में लापरवाही न दिखाएं.रिश्तां को संवारने की कोशिश होगी. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. दूर देश के कार्यां को गति दे पाएंगे.भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति गंभीरता बनी रहेगी.करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा.व्यवसायिक गलतियां करने से बचें.बहस विवाद में न पड़ें.व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे.विवेक बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर निर्णयों में उतावली न दिखाएं.कार्यां में पहल पराक्रम से बचें.अफवाहों पर ध्यान न दें.विपक्षियों से सावधान रहें. लेनदेन स्पष्टता रखें.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.अतिउत्साह से बचें.

धन संपत्ति- निवेश पर अंकुश बढ़ाएं.खर्च पर नियंत्रण रखें.बजट में वृद्धि होगी.ठगी की आशंका है. लाभ प्रभावित रह सकता है. व्यवस्था पर जोर दें. नीति नियमों में सजग रहेंगे.ढिलाई न बरतें.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों से संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा.सभी के प्रति संवेदनशील नजरिया रखें.लोगों की बातों में आने से बचें.भावनात्मक प्रयासों में सजगता बढ़ांएगे.व्यक्तिगत संबंधों में सहज रहें. मित्रों में सहजता बनाए रखेंगे.प्रेम स्नेह के मामलो में धैर्य रखें.स्वजनों के लिए विशेष करने का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस व वादविवाद टालेंगे.सेहत के प्रति सजग रहेंगे.जरूरी बात ध्यान से सुनेंगे.भावावेश में न आएं.खानपान सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.संकल्प बनाए रखें.



---- समाप्त ----