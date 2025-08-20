आज 20 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले लक्ष्य समय पर पाने की सोच रखेंगे, आय उम्मीद से अच्छी रहेगी

सिंह - करियर का ग्राफ बढ़त पर बना रहेगा. कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी. नवीय विषयों में सहजता बनी रहेगी. विभिन्न कार्य पक्ष में बनेंगे. उल्लेखनीय मामले गति लेंगे. लाभ पर फोकस बढ़ेगा. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. बड़े लक्ष्य पाने की कोशिश बनी रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम करेंगे. परिजनों से भेंट होगी. अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज अच्छा रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य समय पर पाने की सोच रखेंगे. सबका सहयोग रहेगा. वाणिज्यिक अनुकूल बना रहेगा. प्रभाव बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कामकाज के अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन बेहतर रखेंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. सभी का साथ समर्थन हासिल होगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम प्रदर्शन में सहजता आएगी. रिश्तों में मिठास बनाए रहेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे. आवश्यक सूचना साझा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक बना रहेगा. वाणी व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 1 2 और 5

शुभ रंग: बैगनी

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

