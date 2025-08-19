आज 19 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी, करें इस रंग का प्रयोग

सिंह - आर्थिक गतिविधियों में विश्वास बढ़ेगा. वातावरण इच्छित बना रहेगा. करियर पर फोकस रखेंगे. कारोबार में हितलाभ संवरेगा. पैतृक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यां में उत्साह के साथ कार्य करेंगे. मित्रों को साथ बनाए रखने की कोशिश करें. कार्य व्यापार प्रभावी बना रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- शासन के मामलों में सुधार बढ़ाएंगे. सत्ता व प्रबंधन से सहयोग प्राप्त होगा. कार्य व्यापार संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों में समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक क्षेत्रों में जरूरी निर्णय ले सकेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. बड़ी उपलब्धियां संभव होंगी. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. साहस बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में सहजता रहेगी. मित्रों का समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं. मन की बात कहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. रिश्तेदारी में धैर्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी बनाए रहेंगे. परिजनों से खुशी साझा करेंगे. बुद्धि विवेक एवं व्यक्तित्व संवार पाएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 1 और 9

Advertisement

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. सक्रिय रहें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----