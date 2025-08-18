scorecardresearch
 

आज 18 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, उन्नति और विकास की राह बढ़ेगी

Aaj ka Singh Rashifal 18 August 2025, Leo Horoscope Today: बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य व आयोजन गति लेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यां को बढ़ावा देंगे.

सिंह - प्रशासन के सहयोग और समर्थन से लाभ के प्रतिशत में बढ़त बनी रहेगी. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बनेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्यां में संतुलन बढ़ेगा. सकारात्मक एवं सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. सफलता का स्तर बेहतर बना रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य व आयोजन गति लेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यां को बढ़ावा देंगे.

नौकरी व्यवसाय - नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यां को समर्थन मिलेगा. कारोबार में तेजी रहेगीं. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. वार्ताएं सफल होंगी. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ के अवसर बढ़ेंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. सहज उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. प्रतिस्पर्धा का ध्यान रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. उन्नति और विकास की राह बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में मिठास बनी रहेगी. घर में सुख सौख्य बनाए रहेंगे. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. मन के रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आ सकते हैं. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मान सम्मान में वृद्धि बनी रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक 1 2 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. संवाद बढ़ाएं.
 

