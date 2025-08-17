scorecardresearch
 

Feedback

आज 17 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे, करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा

Aaj ka Singh Rashifal 17 August 2025, Leo Horoscope Today: प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - शासन के मामलों में उत्तम स्थिति बनी रहेगी. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. मन की बात स्वजनों से कह पाएंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. शुभ समाचार प्राप्त होंगे.

नौकरी व्यवसाय- आधुनिकता पर जोर बनाए रखेंगे. तकनीकी स्तर पर फोकस बढ़ेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विविध प्रयास गति पाएंगे. कामकाज में निरंतरता बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में आगे रहेंगे. करियर व्यापार में लाभ बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वरिष्ठों से संवाद संवारेंगे. अधिकारियों से काम निकालेंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर बना रहेगा. व्यवस्था में सुधार आएगा. नियमों का पालन करेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. स्मार्ट तरीकों को बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक लाभ संवरेगा.

सम्बंधित ख़बरें

जन्माष्टमी पर सिंह वाले सबको साथ लेकर चलेंगे, परिवार में हर्ष आनंद रहेगा 
सिंह: सेहत का ख्याल रखना होगा, जोखिम वाले कार्य टालें 
सिंह: आपका पराक्रम बढ़ेगा, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी 
सिंह राशि वालों की पारिवारिक परिस्थितियां सुखद बनी रहेंगी, लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा 
सिंह: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, मन की इच्छा पूरी होगी 

प्रेम मैत्री- हर्ष आनंद से जीवन संवारेंगे. अपनों के साथ वक्त बिताएंगे. करीबियों के साथ सुखद पल साझा करेंगे. खुशियों के अवसर बनेंगे. प्रिय की भावनाओं का आदर करेंगे. अपनों से दिल की बात साझा करेंगे. निजी मामलों में भावनात्मक सबल रहेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-- कर्तव्यनिष्ठ बने रहेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 7 8

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सहकार बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement