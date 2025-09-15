आज 15 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा, नीति नियमों का पालन करेंगे

सिंह - करियर कारोबार में अपेक्षा से अधिक लाभ बना सकते हैं. चहुंओर सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी. सामंजस्यता से आगे बढ़गें.क्षमता से अधिक प्रयास करने का भाव होगा. महत्वपूर्ण योजनाएं समर्थन पाएंगी. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सफल रहेंगे. संबंध साधने का प्रयास रखें. विभिन्न मामले संवार पर बने रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक परिणाम बेहतर होंगे.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त करेंगे. प्रतिभा पर बल रहेगा. आर्थिक स्थिति संवार पाएगी. उच्च प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आय के एक से अधिक स्त्रोत बनेंगे. तेजी की नीति रहेगी. लंबित मामलों में गति बनाएंगे. साहस व सूझबूझ से कार्य पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. नीति नियमों का पालन करेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में अनुकूलन बना रहेगा. भावनात्मकता बल पाएगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे. अपनी बात को प्रभाव से कह पाएंगे. सबके हितों का ख्याल रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. पारिवार में बड़प्पन बढ़ाएंगे. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. परिजन सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था संवारेंगे. स्वास्थ्यगत असहजताएं कम होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : पितृजन का स्मरण व वंदन पूजन बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सात्विकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----