आज 15 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों की पारिवारिक परिस्थितियां सुखद बनी रहेंगी, लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा

सिंह- चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा. भाग्य से कार्य साधेंगे. साख में वृद्धि बनी रहेगी. सहकार और विश्वास बल पाएंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. पहल करने का भाव रहेगा. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी. कला कौशल संवार पाएगा. पेशेवर मामलों में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बनेगा. लाभ प्रतिशत में उछाल रहेगा. उपलब्धियां बढ़त पर बनी रहेंगी. इच्छित सफलता पाएंगे. अवसरों का लाभ लेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. बचत में सुधार आएगा.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक परिस्थितियां सुखद बनी रहेंगी. परिजनों के साथ हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत बना रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यात्रा पर जोर बना रहेगा. साक्षात्कार व संवाद में सफल रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. टीम भावना बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1 5 और 6

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: दैत्यनाशिनीदेवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.

