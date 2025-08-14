scorecardresearch
 

आज 14 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों की योजनाओं में गति आएगी, आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे

Aaj ka Singh Rashifal 14 August 2025, Leo Horoscope Today: सभी से सामंजस्य रखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे.

सिंह- समय में इच्छित सुधार से उत्साहित बने रहेंगे. भाग्य की मदद से सभी परिणाम साधेंगे. अधिकतर मामले सकारात्मक बने रहेंगे. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. बड़ां का साथ पाएंगे. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों के साथ हर्ष आनंद से समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. बड़प्पन का भाव रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य गति लेंगे. लाभवृद्धि में बेहतर रहेंगे. व्रत संकल्प को बल मिलेगा. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे. वाणि्िज्यक विषयों में रुचि बढ़ेगी. लक्ष्य बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- प्रबंधन मजबूत बना रहेगा. योजनाओं में गति आएगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समर्थन का भाव रखेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष सबल बना रहेगा. रिश्ते मजबूत रहेंगे. मित्रों का साथ समर्थन व भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. प्रेम में सहज सक्रिय रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख सम्मान में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 1 3 4 और 5

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. संकल्प पूरा करें.

---- समाप्त ----
