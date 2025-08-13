scorecardresearch
 

आज 13 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: रुटीन मामलों पर फोकस रखेंगे, कार्यों में सजगता दिखाएंगे

Aaj ka Singh Rashifal 13 August 2025, Leo Horoscope Today: परिजनों के साथ संवाद पर जोर बना रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विनम्र रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. स्पष्टता बनाए रखें.

सिंह - शारीरिक संकेतों पर नजर बनाए रखने वाला समय है. चुनौतियों का सामना करेंगे. वाद विवाद व संघर्ष की स्थिति से बचें. परिवार में सभी का साथ सहयोग बना रहेगा. ठगों से दूर रहें. नीति नियम बनाए रखें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. बड़ी सोच बनाए रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाएं. परिजनों के साथ संवाद पर जोर बना रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विनम्र रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. स्पष्टता बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार साधारण रहेगा.सूझबूझ और सद्व्यवहार से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों की स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी. सावधानी से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. रुटीन मामलों पर फोकस रखेंगे. कार्यों में सजगता दिखाएंगे.

धन संपत्ति-  आर्थिक भूलचूक की स्थिति से बचेंगे. संकोच बना रहेगा. व्यवसाय सामान्य बना रहेगा. निर्णय लेने में उतावली न करें. आवश्यक जानकारियां जुटाएं. करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक अनुकूलन बना रहेगा. संवाद चर्चा में सजगता बनाए रहें. परिवार वालों से सहकार सहयोग रहेगा. करीबी सकारात्मक रहेंगे. निजी विषयों में दबाव की स्थिति में बने रह सकते हैं. व्यक्तिगत विषयों में भ्रम व बहकावे में न आएं. बात कहने में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में ऊर्जा रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- योजनाओं पर फोकस बढ़ाएं. आवश्यक कार्य साधें. सामंजस्य रखेंगे. पहल पराक्रम से बचेंगे. सक्रियता बनाए रहें. व्यक्तित्व संवार पर बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 4 और 5

शुभ रंग : कत्थई

आज का उपाय : ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें.  भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. दूर्वा पान चढ़ाएं. मोदक का भोग चढ़ाएं. सबकी सुनें.

