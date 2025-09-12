आज 12 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं

सिंह - भाग्य का साथ बढ़ा हुआ रहेगा. चहुंओर उत्तम स्थिति बनी रहेगी. कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. भाग्य बल बढ़ा रहेगा. लक्ष्य पर फोकस हा़ेगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भंेटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- योजनाओं को संवारेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सीख सलाह बढ़ाएंगे. कला कौशल संवा पाएगा. सकारात्मकता बढ़ी हुई रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर मिलंेगे.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक प्रयास अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. हितलाभ में उछाल बना रहेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक अवसरों का लाभ लेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. मन के मामले संवरेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भ्रमण पर जा सकते हैं. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यक्षेत्र में अच्छा करेंगे. यात्रा पर जोर रहेगा. साक्षात्कार में तर्कपूर्ण रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. टीम भावना बढ़ेगी. बड़प्पन रहेगा.

शुभ अंक: 1 3 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थाें व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

---- समाप्त ----