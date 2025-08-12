आज 12 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों में भावनात्मक दबाव बना रह सकत है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ें

सिंह- कामकाज में निरंतरता व अनुशासन बनाए रखने का समय है. लेनदेन में सजगता बढ़ाएंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. मितभाषी बने रहें. जिद में न आएं. लोगों से किए वादे पूरे करने के प्रयास रखेंगे. सेहत संबंधी संकेतों को अनदेखा न करें. लेनदेन में लापरवाही बरतने की चूक न करें. वाणी व्यवहार में सहजता सजगता बढ़ाएं. कार्यव्यवस्था में विश्वास रखें. स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें. परिजनों से बना़कर चलें. संवाद वार्ता में गंभीरता दिखाएं. सहनशीलता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. अनावश्यक जोखिम उठाने से बचें. कारोबार में स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. व्यापार पर जोर रखें. लंबित मामलों में उतावली न दिखाएं. करीबियों से समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- आय औसत रहेगी. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. जरूरी सूचना मिलना संभव है. अतिश्रम करने से बचाव रखें. अड़चनों पर अनुशासन से अंकुश लगाएं. विरोधियों से सजगता बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक दबाव बना रह सकत है. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें. वाणी व्यवहार में मधुरता रखें. प्रियजनों से भेंट होगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. साख सम्मान बने रहेंगे. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. संबंधों में सतर्क रहेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्यता बना रखें. भेंट में सजग रहें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वचन निभाएं. उत्साह बनाए रहेंगे. मनोबल से काम लेंगे.

शुभ अंक: 1 3 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. अनजान से दूर रहें.

