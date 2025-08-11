आज 11 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों का मनोबल बढ़ेगा, करें इस रंग का प्रयोग

सिंह - करियर कारोबार में साझेदारी पर जोर बनाए रखें. पेशेवर समय पर कार्य करें. सबको साथ लेकर चलने की आदत बनाएं. महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे. दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी. साझेदारी के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. औद्योगिक मामलों में सक्रियता आएगी. नेतृत्व का भाव रहेगा. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बढ़ाएंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में शुभता बढे़गी. साझा व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में नेतृत्व की भावना एवं गरिमा गोपनीयता रखेंगे. सबको जोड़े रखने में सफल होंगे. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिभा संवरेगी. व्यवस्था पर फोकस होगा. नीति नियमों का सम्मान करेंगे.

धन संपत्ति- औद्योगिक लाभ बेहतर बना रहेगा. वित्तीय योजनाओं को समय पर पूरा करेंगे. सामूहिक प्रयास बनाए रखें. भूमि भवन के मामले गति लेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. ब़ड़ों की सुनेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबी आपस में विश्वास से काम लेंगे. परिवार के लोगों में वक्त बिताएंगे. परस्पर प्रेम स्नेह व उत्साह बना रहेगा. संबंध प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम नेह के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. संबंधों में मिठास भरेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. भावनात्मक मजबूत बनी रहेगी. मन के मामले संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन की भावना रखेंगे. सहयोग व उत्साह से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सोच बड़ी रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.शुभ अंक : 1 और 2

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. स्थायित्व लाएं.

---- समाप्त ----